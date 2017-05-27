Япония выделит странам Африки $200 млн на борьбу с терроризмом

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Япония в этом году выделит $200 млн странам Африки, расположенным к югу от пустыни Сахара, в качестве финансовой помощи для борьбы с терроризмом. Об этом в субботу заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе встречи лидеров G7 с главами африканских стран - Нигерии, Нигера, Эфиопии, Кении, Туниса.

"Гарантия мира и стабильности является ключевым фактором развития. Мы намерены внести вклад в обеспечение региональной безопасности (в странах Африки) в сотрудничестве с международным сообществом", - сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Паоло Джентилони отметил важность отношений Группы семи с Африкой. Он напомнил, что "эта линия будет продолжена" и на предстоящей встрече в формате "двадцатки". Среди основных направлений работы, по мнению итальянского премьера, - инновации, устойчивое развитие и инвестиции, в том числе в человеческие ресурсы.

Проблема миграции - центральная в заявленной Италией повестке дня "семерки". Выбор стран - Нигерии, Нигера, Эфиопии, Кении, Туниса, - продиктован, в частности, необходимостью налаживания сотрудничества в установлении контроля над миграционными потоками, что отдельные страны "семерки", в частности Италия и Германия, уже начали делать на двусторонней основе. Примечательно, что эти африканские страны рассматриваются как потенциальные кандидаты для создания на своих территориях миграционных центров, призванных остановить неконтролируемый поток к ливийскому побережью, откуда отбывает 90% мигрантов к берегам Европы, преимущественно Италии.