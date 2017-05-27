Лидеры G7 заявили, что угроза КНДР достигла нового уровня

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры государств, входящих в Группу семи, считают, что проблема ракетной и ядерной программ КНДР является первостепенной для мирового сообщества, поскольку угроза со стороны Пхеньяна вышла на новый уровень. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой сегодня по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.
"Северная Корея стала первостепенной проблемой в мировой повестке. Она все в большей степени создает угрозы для мира стабильности, которые вышли на новый уровень", - подчеркнули лидеры семи наиболее индустриально развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии).
Страны "семерки" также подчеркнули необходимость соблюдения всех резолюций Совбеза ООН, а также призвали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. "Мы готовы усилить меры, направленные на выполнение этих условий", - указывается в документе.
Тема КНДР также стала одной из главных на состоявшейся в тот же день двусторонней встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. В частности, стороны подчеркнули, что для решения проблемы ракетной и ядерной программ Пхеньяна необходимо сотрудничество со всеми странами.
21 мая в КНДР был произведен запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лидер страны Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.