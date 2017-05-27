Эксперты: кризис в отношениях РФ и Запада подвел мир к опасной черте

РИГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Затянувшийся кризис в отношениях России и Запада подвел мир к опасной черте. Об этом говорили участники международной конференции "Балтийский форум", посвященной отношениям РФ и Запада.

"США и Россия владеют более 90% всего ядерного оружия, а это значит, что военная конкуренция между ними с использованием ядерного оружия просто недопустима", - заявил последний посол США в СССР Джек Мэтлок.

"На своей первой встрече (президент США) Рейган и (генсек ЦК КПСС) Горбачев достигли соглашения, что ядерная война никогда не должна случиться, и что между супердержавами такой войны не может быть. В наши дни мы забыли о том, что ядерную войну нельзя допустить", - указал дипломат.

С серьезной оценкой существующих угроз соглашаются и по эту сторону океана. "Должны согласиться - мир подошел к опасной черте. Впервые с момента окончания холодной войны видим такое обострение военно-политической ситуации", - заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Беспокойство о ядерном контроле

По мнению директора центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, мир стоит "на пороге нового цикла гонки вооружений, который будет хуже, чем прошлый". "Система контроля над ядерным оружием распадается. Под угрозой оказалось все, что от нее осталось", - добавил он.

Отдельную обеспокоенность эксперта вызывает судьба Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в нарушении которого регулярно обвиняют друг друга Россия и США. "Надо спасти договор о РСМД. Ему в этом году исполняется 30 лет, и он когда-то стал началом процесса, положившего конец холодной войне и гонке вооружений. Теперь его надо использовать, чтобы предотвратить новую холодную войну и гонку вооружений", - убежден эксперт.

Схожие мысли высказал и Джек Мэтлок. "Самое главное - продолжить процесс контроля и препятствия ядерному конфликту. Через пару десятков лет миру придется решать проблемы глобального потепления и изменения климата, и никакие из этих вопросов нельзя решить военным путем", - считает он.

Повод для оптимизма

Примеры конструктивного взаимодействия России и США есть даже в нынешних непростых условиях, указал, в свою очередь, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин. "Удалось разграничить территории "Даиш" (арабское название ИГ, запрещена в РФ) и "Ан-Нусры" ("Джабхат Фатх аш-Шам", запрещена в РФ) в Сирии, налажено умеренное взаимодействие между военными, регулярно встречаются начальники Генштабов ВС РФ и США, США пока робко, но поддерживают мирный процесс в Астане, успешно работает Арктический совет. Эти вещи существуют параллельно кризису, о котором принято говорить", - сказал эксперт.

Свою роль в налаживании отношений может сыграть и экспертное сообщество, считает первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. "Когда мы говорим о роли экспертного сообщества в разрешении сложного кризиса в отношениях России и Запада, очень важно взаимодействие в области информационной безопасности, информационных структур Запада и России, большего понимания в этих вопросах", - сказал он.

Помощник президента РФ Игорь Левитин убежден, что от нынешнего кризиса серьезно страдают все стороны. "Отношения практически достигли дна, и теперь можно либо копать дальше, либо оттолкнуться от этого дна. Этот выбор без преувеличения определит наше будущее", - уверен он.

О конференции "Балтийский форум"

Крупная международная конференция "Балтийский форум" проходит сегодня в Риге. Ее главная тема - "Кризис в отношениях России и Запада нарастает. Чем может помочь экспертное сообщество?". В конференции, в частности, принимают участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр сообщения Латвии Улдис Аугулис, госсекретарь МИД Латвии Андрейс Пилдеговичс, мэр Риги Нил Ушаков, посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов, последний посол США в СССР Джек Мэтлок, старший научный сотрудник Института международных отношений им. Джексона Томас Грэм, генеральный директор "Атлантического Совета" Дэймон Вилсон, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин, директор центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.