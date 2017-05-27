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Макрон выступает за скорейшее проведение встречи "нормандской четверки"

Международная панорама
27 мая, 17:34 дата обновления: 27 мая, 17:39 UTC+3

Президент Франции отметил, что до достижения урегулирования украинского кризиса санкции не будут отменены

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ТАОРМИНА, /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым проведение в ближайшее время встречи в формате "нормандской четверки" - Франция, Германия, Россия, Украина. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в итальянской Таормине, отвечая на вопросы об урегулировании ситуации на Украине.

"Необходимо продвигаться по пути выполнения минских договоренностей. Считаю, что в ближайшее время следовало бы провести встречу в "нормандском формате", - подчеркнул французский президент. "До достижения урегулирования не может быть отхода от санкций", - сказал он.

Ситуация на Украине станет одной из тем встречи Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Версале 29 мая. Кроме того, лидеры планируют обсудить сирийский кризис и вопросы борьбы с терроризмом.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялись еще четыре встречи на высшем уровне, а также многочисленные контакты министров иностранных дел.

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Макрон, Эмманюэль
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Кризис на Украине
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