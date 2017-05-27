Роухани: США и Саудовская Аравия осложняют ситуацию в регионе

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ТЕГЕРАН, 27 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Действия США и Саудовской Аравии осложняют региональную ситуацию. На это обратил внимание в ходе состоявшегося в субботу разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Ирана Хасан Роухани, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на президентскую пресс-службу.
"Некоторые действия определенных стран, в частности новой американской администрации и Саудовской Аравии, ведут к тому, что ситуация в регионе осложняется. Все государства должны мобилизовать усилия для реального противодействия терроризму", - подчеркнул Роухани.
Он дал высокую оценку сотрудничеству Тегерана и Москвы в антитеррористической борьбе и ирано-российско-турецкому взаимодействию по сохранению режима прекращения огня в Сирии и выразил решимость свой страны "продолжать и развивать это сотрудничество в целях восстановления в регионе мира и стабильности".
В разговоре с Путиным Роухани затронул также тему соглашения по иранской ядерной программе. "Тегеран останется привержен выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерное соглашение, реализация которого началась в январе прошлого года - прим. ТАСС) до тех пор, пока остальные стороны тоже будут действовать в соответствии с взятыми на себя обязательствами. Мы приветствуем сотрудничество с Россией в реализации СВПД и в атомной сфере и готовы выполнять имеющиеся с РФ договоренности", - приводит слова Роухани его пресс-служба.
По ее данным, в ходе разговора затрагивались также темы двустороннего и регионального торгово-экономического сотрудничества, развития транспортного коридора "Север - Юг".