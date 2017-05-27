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Трамп пообещал одержать победу над терроризмом

Международная панорама
27 мая, 18:14 дата обновления: 27 мая, 18:34 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 27, мая. /ТАСС

Президент США сделал соответствующее заявление, выступая на базе американских военнослужащих в итальянской Сигонелле

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая на базе американских военнослужащих в итальянской Сигонелле, вновь пообещал искоренить терроризм.

"Терроризм - это угроза, большая угроза. (Но) мы победим", - пообещал он.

До этого Трамп принял участие в саммите "семерки". По его словам, ему и американской делегации удалось "завести много хороших друзей". 

Кроме того, глава американской администрации напомнил о своем визите в Саудовскую Аравию, где он также обсуждал борьбу с терроризмом с лидерами арабских стран. "Мы создали рабочую группу, которая будет ликвидировать каналы финансирования терроризма", - сообщил он.

"Мы также изолируем иранский режим из-за его враждебной и дестабилизирующей активности. Мы подтвердили, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие", - резюмировал Трамп.

 

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