Трамп пообещал одержать победу над терроризмом

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая на базе американских военнослужащих в итальянской Сигонелле, вновь пообещал искоренить терроризм.

"Терроризм - это угроза, большая угроза. (Но) мы победим", - пообещал он.

До этого Трамп принял участие в саммите "семерки". По его словам, ему и американской делегации удалось "завести много хороших друзей".

Кроме того, глава американской администрации напомнил о своем визите в Саудовскую Аравию, где он также обсуждал борьбу с терроризмом с лидерами арабских стран. "Мы создали рабочую группу, которая будет ликвидировать каналы финансирования терроризма", - сообщил он.

"Мы также изолируем иранский режим из-за его враждебной и дестабилизирующей активности. Мы подтвердили, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие", - резюмировал Трамп.