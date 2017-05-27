В Белом доме напомнили, что у США есть каналы связи с целым рядом стран

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. США на данный момент имеют специальные каналы связи со многими странами, это не обязывает Вашингтон вести какие-либо переговоры. Об этом журналистам в субботу заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на просьбу прокомментировать сообщения о том, что зять Дональда Трампа и его советник Джаред Кушнер якобы намеревался создать защищенный канал общения с Москвой.

Макмастер также заметил, что не испытывал бы беспокойства, если бы кто-то из администрации хотел наладить линию связи с Россией.

"У нас есть каналы связи с целым рядом стран. В целом такие каналы позволяют вам общаться в сдержанной манере", - сказал Макмастер. "Так что это не предполагает обязательного наличия какого-либо содержания, обсуждений или чего-то еще", - добавил он, общаясь с журналистами "на полях" саммита лидеров стран "семерки" в Италии.

В пятницу газета The Washington Post сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы спрашивал у посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка насчет возможности использования его защищенного канала дипломатической связи, чтобы окружение нового хозяина Белого дома Дональда Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Материал подготовлен на основе новой порции утечек секретных данных из спецслужб США, призванных нанести урон Трампу. Полученные газетой сведения, как утверждается, почерпнуты из отчетов американской разведки, которые были подготовлены на основе перехваченных ею служебных телеграмм или телефонных разговоров российского посла в США.