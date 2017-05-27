Посол США в СССР: споры о влиянии РФ на выборы мешают Трампу наладить отношения с Москвой

РИГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Продолжающаяся в США дискуссия по вопросу влияния России на выборы имеет внутриполитические причины и мешает администрации Дональда Трампа наладить отношения с Москвой. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал последний посол США в СССР Джек Мэтлок.

"Я не думаю, что какие-либо действия России как-то повлияли на наши выборы. Это стало темой американской политики частично, как я думаю, потому, что демократы все еще не понимают, почему они проиграли выборы", - сказал Мэтлок, прибывший в Ригу для участия в международной конференции "Балтийский форум".

"К сожалению, это очень затрудняет для президента (США - прим. ТАСС) задачу улучшить отношения с Россией, пока эти обвинения продолжаются", - добавил дипломат.

Мэтлок также раскритиковал начавшуюся в США дискуссию о контактах окружения Трампа с российским посольством в Вашингтоне. "Я выступаю против идеи, что простой разговор с российскими дипломатами - это что-то подозрительное или неправильное. Я по себе знаю, что часть работы дипломата - объяснять политику вашей страны и объяснять для вашей страны, что происходит во время выборов", - указал Мэтлок.

"Меня беспокоит то, что за этим (обсуждением - прим. ТАСС) и в России, и в США стоит идея, что мы - враги. Я не вижу оснований, чтобы нам быть врагами, и много оснований - чтобы ими не быть", - убежден дипломат.

Джек Мэтлок являлся послом США в СССР с 6 апреля 1987 года по 11 августа 1991 года.