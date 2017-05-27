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Хаменеи: в Саудовской Аравии у власти находятся "недостойные люди"

Международная панорама
27 мая, 22:31 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

По словам духовного лидера Ирана, "эти люди издают Коран миллионными тиражами, но их поступки и действия противоречат кораническим предписаниям"

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ТЕГЕРАН, 27 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Проблемы исламского сообщества связаны с тем, что "власть в ряде мусульманских общин, таких как саудовская, захватили недостойные люди". Об этом заявил в субботу руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на состоявшейся в Тегеране торжественной церемонии по случаю начала священного для мусульман месяца Рамазан (арабское название Рамадан).

"Такая ситуация далека от основ исламской веры и положений Корана. Эти люди издают Коран миллионными тиражами, но их поступки и действия противоречат кораническим предписаниям. Они ведут дружбу с нечестивцами, преподносят им средства, которые могли бы быть направлены на улучшение жизни народа", - подчеркнул иранский лидер, имея в виду недавно заключенную между США и Саудовской Аравией сделку о покупке американских вооружений на сумму около $110 млрд.

"Они полагают, - продолжил аятолла Хаменеи, - что за деньги можно купить расположение врагов ислама. В действительности никакого расположения не существует. Сами американцы говорят, что будут использовать их (саудовцев) в качестве дойной коровы и в конечном итоге отправят на убой", - указал иранский лидер. По его словам, проводимая Саудовской Аравией политика "в Йемене и на Бахрейне противоречит исламской религии".

"Проводящие эту направленную против мусульман политику правители фальшивы и обречены на свержение", - считает руководитель иранской революции, речь которого распространила его канцелярия.

Высказывания Хаменеи стали реакцией на резкую критику, звучащую в последнее время в адрес Исламской Республики с противоположной стороны Персидского залива. Так, участники состоявшегося в Эр-Рияде на прошлой неделе арабо-американского саммита обвинили ИРИ в поставках оружия боевикам и дестабилизации ситуации в ряде стран региона. Ранее второй наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд полностью исключил возможность какого-либо диалога с Ираном, обвинив Исламскую Республику в "пропаганде экстремистской идеологии и стремлении к доминированию в мусульманском мире". В Тегеране все эти заявления расценивают как "необоснованные, контрпродуктивные и нагнетающие напряженность в регионе".

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