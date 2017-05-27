Сирийские войска освободили от террористов 12 селений и ферм к востоку от Алеппо

БЕЙРУТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев расширяют масштабы операции против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в 100 км к востоку от Алеппо. Как сообщил в субботу агентству SANA представитель командования ВС Сирии, правительственные силы освободили за сутки 12 селений и ферм поблизости от водохранилища Асад на Евфрате. Войска наступают сейчас на Мескену, которая остается последним форпостом ИГ в этом районе.

Сирийские военнослужащие за последние три месяца вернули под свой контроль свыше 170 селений и ферм к востоку от Алеппо. Значительным успехом стало освобождение военного аэродрома Эль-Джарах в 5 км от Мескены. На подступах к нему было убито и ранено свыше 3 тыс. боевиков ИГ.

От Мескены идет шоссе в Табку - город у Евфратской ГЭС (160 км от Алеппо), который перешел под контроль "Сил демократической Сирии" (СДС). Курдские ополченцы и воины арабских племен, входящие в состав СДС, взяли его штурмом 10 мая после осады, продолжавшейся 50 дней. СДС оказывали поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США, кроме того, в военных действиях участвовали американские морские пехотинцы и спецназовцы, переброшенные из соседнего Ирака.