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СМИ: не менее четырех человек погибли при взрыве на востоке Ирака

Международная панорама
28 мая, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Еще 13 человек получили ранения

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 13 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в восточной иракской провинции Дияла. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Смертник привел в действие взрывное устройство в центральной части города Баакуба.

По данным агентства Синьхуа, террорист пытался проникнуть на улицу, ведущую к правительственному комплексу и зданию суда. Полиция остановила смертника у КПП при въезде на улицу, боевик привел в действие взрывное устройство. По информации Синьхуа, три человека погибли, 16 пострадали, среди них трое полицейских.

Большинство раненых составляют госслужащие, которые шли на работу.

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