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На Филиппинах в ходе столкновений с боевиками погибли не менее 34 человек

Международная панорама
28 мая, 16:50 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Одновременно правительственным войскам удалось ликвидировать как минимум 61 боевика

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СИНГАПУР, 28 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. По меньшей мере 34 человека, включая военнослужащих и полицейских, стали жертвами продолжающихся почти неделю столкновений правительственных войск с боевиками террористической группировки "Мауте" на юге Филиппин. При этом, как сообщил официальный представитель вооруженных сил Рестито Падилла, 19 мирных жителей были казнены экстремистами.

Он, в частности, рассказал, что "минувшей ночью военнослужащие обнаружили около здания государственного университета в городе Марави тела восьми человек, в том числе троих женщин и ребенка, которые были казнены террористами". За время столкновений были убиты 11 военнослужащих и четверо полицейских. Одновременно правительственным войскам удалось ликвидировать как минимум 61 боевика.

Власти оценивает численность группировки "Мауте" в 200-300 человек, известно, что десятки исламистов из соседних стран - Индонезии, Малайзии и Сингапура - уже добрались до юга Филиппин, где участвуют в боевых действиях.

Официальный представитель вооруженных сил также отметил, что войска "будут продолжать наносить точечные авиаудары и вести артиллерийский обстрел по тем городским районам, где скрываются боевики". Ранее власти заверили, что Марави покинуло большинство населения, около 200 тыс. человек. Agence France-Presse (AFP) ранее сообщило, что в черте города остаются заблокированными не менее 2 тыс. местных жителей.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 23 мая ввел на 60 суток военное положение на большей части провинции Минданао.

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