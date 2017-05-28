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СМИ: президент Филиппин из-за ситуации на юге страны намерен отложить визит в Японию

Международная панорама
28 мая, 17:18 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Отмечается, что новая дата поездки будет согласована после урегулирования ситуации с боевиками

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ТОКИО, 28 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует отложить запланированный на начало июня визит в Японию из-за столкновений с участием боевиков в южной филиппинской провинции Минданао. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Дутерте должен был посетить Токио 5-6 июня и встретиться с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Отмечается, что новая дата поездки будет согласована после урегулирования ситуации с боевиками.

Столкновения в Минданао продолжаются почти неделю. Несколько дней назад боевики почти полностью захватили город Марави, однако затем были выбиты правительственными войсками. Президент страны 23 мая ввел на 60 суток военное положение на большей части Минданао.

По последним данным, жертвами столкновений стали 34 человека, включая военнослужащих и полицейских.

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Персоны
Абэ, Синдзо Дутерте, Родриго
Страны
Япония Филиппины
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