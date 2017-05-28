Министр нацбезопасности США назвал хорошей вещью наличие любых каналов связи с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Каналы связи с любыми государствами, в том числе с Россией, являются хорошей и правильной вещью. Об этом заявил министр национальной безопасности США Джон Келли, выступая с интервью в эфире ряда американских телекомпаний.

"Если ты имеешь каналы связи со странами или организациями, в том числе с теми, которые недостаточно дружественны по отношению к нам, то это хорошо, - отметил он в интервью ABC. - Любые каналы связи со странами, особенно с такими, как Россия, являются хорошей вещью".

Келли прокомментировал утечки в СМИ о якобы имевших место намерениях старшего советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера создать защищенный канал для общения с Москвой. "Я знаю Джареда, он - хороший парень", - сказал министр в интервью NBC, подчеркнув, что "не видит никаких проблем" касательно приписываемых зятю президента попыток создать канал связи с РФ.

"Если ты создаешь канал связи, это не означает, что ты будешь держать все в секрете", - отметил Келли, предположив, что если бы Кушнеру установил такой канал, то поставил бы в известность об этом американские власти.

В субботу помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, комментируя этот же вопрос, напомнил, что у Вашингтона на данный момент есть специальные каналы связи со многими странами. "У нас есть каналы связи с целым рядом стран. В целом такие каналы позволяют вам общаться в сдержанной манере", - сказал Макмастер. По его словам, он "не испытывал бы беспокойства", если бы кто-то из администрации хотел наладить линию связи с Россией.

В пятницу газета The Washington Post ( WP) сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи, чтобы окружение нового хозяина Белого дома Дональда Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.

Утечки по теракту в Манчестере

Утечки в СМИ данных, связанных с расследованием теракта в британском Манчестере, являются недопустимыми и близки по своей сути к государственной измене, заявил министр национальной безопасности США.

При этом, по словам Келли, он не может утверждать, что источниками утечек были представители американских разведслужб. "Я не знаю, откуда происходили утечки, - подчеркнул министр. - И я не знаю, почему люди делают подобные вещи, это переходит всякие границы".

"Я считаю, что если ты делишься информацией, которая является совершенно секретной, то это чертовски близко к государственной измене", - сказал Келли. "Если источником (утечек - прим. ТАСС) действительно были Соединенные Штаты, то это абсолютно недопустимо", - добавил он.

Соединенное Королевство в четверг приостановило обмен с США данными, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере. Это произошло после того, как в американской газете The New York Times (NYT) были опубликованы фотографии деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-Арена". В результате этого теракта погибли 22 человека, 75 получили ранения.

Позднее в тот же день Великобритания возобновила обмен разведывательными данными с США, получив новые гарантии от Вашингтона о неразглашении секретных материалов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Лондоне, заявил, что Соединенные Штаты несут всю полноту ответственности за утечку в американскую прессу секретной информации, связанной с терактом в Манчестере.