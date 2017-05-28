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Глава Пентагона: НАТО не является угрозой для России

Международная панорама
28 мая, 18:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Джеймс Мэттис также отметил, что сейчас США применяют дипломатический подход в отношениях с РФ

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ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. НАТО не представляет угрозы для России. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Почему они (россияне - прим. ТАСС) рассматривают НАТО как угрозу - это за гранью моего понимания. Очевидно, НАТО - это не угроза", - сказал он. По утверждению министра, "сейчас Россия предпочитает быть стратегическим соперником". "Но самое главное заключается в том, что НАТО - это не угроза, и они это знают", - добавил он.

Мэттис отметил, что сейчас, в соответствии с проводимой президентом Дональдом Трампом линией, США применяют дипломатический подход в отношениях с РФ. "И пусть мы хотим взаимодействовать с ними дипломатически, мы будем противостоять России, когда речь заходит о тех сферах, где они атакуют нас, как в киберпространстве, или когда они пытаются изменить границы, используя вооруженные силы", - пояснил министр.

При этом он назвал "стратегически неудобной ситуацию", когда США работают с Россией на дипломатическом поле, "пытаясь найти выход из этой ситуации", и при этом противодействуют Москве там, где "приходится".

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