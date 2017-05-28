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Конгрессмен США поставил под вопрос право зятя Трампа на допуск к секретным данным

Международная панорама
28 мая, 19:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Адам Шифф назвал "очень тревожащими" попавшие в СМИ утверждения о том, что Джаред Кушнер мог обсуждать с представителями РФ установление секретного канала общения

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НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Старший демократ в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (от штата Калифорния) заявил, что советника и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера необходимо будет лишить допуска к информации, представляющей государственную тайну, в случае, если подтвердится, что он действительно обсуждал с представителями РФ установление защищенного канала для общения с Москвой. Такое мнение Шифф высказал в интервью телекомпании ABC.

"Необходимо изучить вопрос, касающийся предоставления ему (Кушнеру - прим. ТАСС) допуска к секретной информации, выяснить, был ли он честен, искренен" по поводу своих связей с Россией, заявил Шифф. "Если же нет, то он никак не может сохранять свой допуск к секретным данным", - подчеркнул конгрессмен.

Специальный комитет по разведке нижней палаты Конгресса, где Шифф является старшим демократом, проводит расследование якобы имевших место связей между помощниками Трампа и представителями РФ в период предвыборной кампании в США в прошлом году.

Конгрессмен назвал "очень тревожащими" попавшие в СМИ утверждения о том, что Кушнер мог обсуждать с представителями РФ установление секретного канала общения. При этом Шифф подчеркнул, что не может подтвердить достоверность таких сведений.

"Если эти утверждения верны, и он обсуждал с русскими создание защищенного канала связи и не сообщил об этом, то это является реальной проблемой в плане того, может ли у него сохраняться допуск к секретной информации", - сказал Шифф, говоря о Кушнере.

В пятницу газета The Washington Post (WP) сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи, чтобы окружение нового хозяина Белого дома Дональда Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.

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