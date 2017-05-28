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Глава Пентагона назвал КНДР "прямой угрозой" для США

Международная панорама
28 мая, 19:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По словам Джеймса Мэттиса, "нельзя ждать", пока у Пхеньяна появится "межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой"

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ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. КНДР представляет опасность для Соединенных Штатов, а сама потенциальная война на Корейском полуострове стала бы настоящей катастрофой, поэтому Вашингтон пытается решить данную проблему дипломатическим путем. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в интервью телеканалу CBS.

"Конфликт с Северной Кореей стал бы, вероятно, самой ужасной войной в жизни большинства людей", - сказал он, напомнив, что в распоряжении армии КНДР находятся "сотни артиллерийских орудий и ракетные установки", способные нанести удар по Сеулу.

"Этот режим - угроза для региона, для Японии, для Южной Кореи, а в случае войны угроза встанет также перед Китаем и Россией", - заметил министр.

"Это прямая угроза для Соединенных Штатов", - подчеркнул шеф Пентагона. По его словам, "нельзя ждать", пока у Пхеньяна появится "межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой".

После этого ведущий канала поинтересовался, есть ли для КНДР некая красная линия или "точка невозврата", пересечение которых вызовет ответную реакцию Вашингтона.

"Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Президенту (Дональду Трампу - прим. ТАСС) требуется пространство для политического маневра при решении этой проблемы. Мы обозначаем красные линии, только если собираемся их придерживаться", - пояснил глава Пентагона, добавив, что сейчас США активно работают с Китаем по данному вопросу.

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Мэттис, Джеймс
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