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Австралия решила увеличить военное присутствие в Афганистане

Международная панорама
29 мая, 3:28 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

В Афганистан будет направлено дополнительно 30 австралийских военных инструкторов

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СИДНЕЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих. Об этом объявила министр обороны страны Марис Пейн, выступая на слушаниях в Сенате федерального парламента.

"С учетом центрального положения Афганистана в глобальной борьбе против терроризма увеличение австралийского вклада в миссию поддержки (в Афганистане) является правильным и своевременным", - подчеркнула министр, отметив, что точные сроки отправки австралийских военных в Афганистан будут объявлены в ближайшие недели.

Командующий Силами обороны (вооруженными силами) Австралии Марк Бинскин уточнил, что в Афганистан отправятся не боевые подразделения, а военные инструкторы, которые будут заниматься обучением и подготовкой солдат национальных вооруженных сил.

Австралия направила воинский контингент в Афганистан в 2001 году, в течение 13 лет его численность составляла в среднем 1500 военнослужащих. За прошедшие годы в Афганистане погибли 42 австралийца, свыше 260 получили ранения. В декабре 2013 года теперь уже бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт объявил о закрытии военной базы Тарин Кот в провинции Урузган и возвращении домой всех австралийских регулярных частей. Правительство решило тогда оставить в Афганистане инструкторов и подразделения спецназа.

В настоящее время в Афганистане, в основном близ Кабула, дислоцированы около 270 австралийских военных советников и спецназовцев.

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