Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: MI-5 расследует попустительства в отношении манчестерского террориста

Международная панорама
29 мая, 9:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, мая. /ТАСС

Британская контрразведка подготовит отдельный отчет для кабинета министров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Британская контрразведка MI-5  начала расследование того, как спецслужбы могли упустить манчестерского террориста Салмана Абеди, несмотря на полученные предупреждения о том, что он представляет потенциальную угрозу. Об этом сообщил телеканал Би- би-си.

Читайте также новости по теме:
Расследование теракта в Манчестере
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

Полиция установила место, где была собрана бомба для теракта в Манчестере

Мэй: Трамп признал, что утечки секретной информации недопустимы

Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом

"В правительстве Великобритании признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что MI-5  трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах", - говорится в сообщении. По словам представителя британских властей, Абеди оказался в поле зрения этой спецслужбы, которая определила его как представляющего возможную опасность для общества. MI-5  подготовит отдельный отчет для кабинета министров.

В январе 2017 года ФБР также предупреждало британскую контрразведку о том, что Салман Абеди связан с одной из террористических группировок, информирует газета The Daily Mail со ссылкой на источники в разведке. ФБР следила за Абеди еще с середины 2016 года. На тот момент спецслужбы полагали, что он планирует убийство, однако эта версия не подтвердилась и расследование остановилось.

Ранее полиция Манчестера, как напоминает Би-би-си, попросила граждан, у которых есть информация о передвижениях Абеди с 18 мая, передать эти сведения властям. В тот день Абеди вернулся в Великобританию из Ливии, куда он уезжал на три недели. Его родители бежали из Ливии от режима Муаммара Каддафи в Соединенное Королевство. Проведя несколько лет в Лондоне, семья переехала в Манчестер, однако сейчас, как отмечают СМИ, они могли вернуться на родину.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 км
2
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО
3
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
4
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признал вину в получении взяток
5
Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГ
6
В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов
7
Военная авиация РФ обеспечит посадку "Союза МС-03" в Казахстане 2 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама