СМИ: MI-5 расследует попустительства в отношении манчестерского террориста

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Британская контрразведка MI-5 начала расследование того, как спецслужбы могли упустить манчестерского террориста Салмана Абеди, несмотря на полученные предупреждения о том, что он представляет потенциальную угрозу. Об этом сообщил телеканал Би- би-си.

"В правительстве Великобритании признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что MI-5 трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах", - говорится в сообщении. По словам представителя британских властей, Абеди оказался в поле зрения этой спецслужбы, которая определила его как представляющего возможную опасность для общества. MI-5 подготовит отдельный отчет для кабинета министров.

В январе 2017 года ФБР также предупреждало британскую контрразведку о том, что Салман Абеди связан с одной из террористических группировок, информирует газета The Daily Mail со ссылкой на источники в разведке. ФБР следила за Абеди еще с середины 2016 года. На тот момент спецслужбы полагали, что он планирует убийство, однако эта версия не подтвердилась и расследование остановилось.

Ранее полиция Манчестера, как напоминает Би-би-си, попросила граждан, у которых есть информация о передвижениях Абеди с 18 мая, передать эти сведения властям. В тот день Абеди вернулся в Великобританию из Ливии, куда он уезжал на три недели. Его родители бежали из Ливии от режима Муаммара Каддафи в Соединенное Королевство. Проведя несколько лет в Лондоне, семья переехала в Манчестер, однако сейчас, как отмечают СМИ, они могли вернуться на родину.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.