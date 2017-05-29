СМИ: сирийские войска освободили от террористов 17 селений и ферм к востоку от Алеппо

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БЕЙРУТ, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев полностью блокировали форпост террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Мескена, в 100 км к востоку от Алеппо. Как сообщил агентству SАNA представитель командования ВС Сирии, правительственные силы на подступах к нему освободили 17 селений и ферм.
"В ходе проведенной операции войска нанесли большие потери бандам ИГ, в их рядах свыше 2 тыс. убитых и раненых", - отметил он. По информации представителя, выведены из строя семь танков, шесть бронемашин и 120 транспортных средств. Уничтожены также пять заминированных автомобилей, которые террористы пытались использовать во время своих атак. Сирийская авиация разбомбила 14 командных пунктов боевиков.
За последние три месяца правительственные войска вернули под свой контроль свыше 170 селений и ферм к востоку от Алеппо. Значительным успехом стало освобождение военного аэродрома Эль-Джарах, на подступах к нему было убито и ранено свыше 3 тыс. боевиков ИГ.
От Мескены идет шоссе в Табку - город у Евфратской ГЭС (160 км от Алеппо), который перешел под контроль "Сил демократической Сирии" (СДС). Курдские ополченцы и бойцы арабских племен, входящие в состав СДС, взяли его штурмом 10 мая после осады, продолжавшейся 50 дней. СДС оказывали поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США, кроме того, в военных действиях участвовали американские морские пехотинцы и спецназовцы, переброшенные из соседнего Ирака.