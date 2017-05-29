Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сирийские войска освободили от террористов 17 селений и ферм к востоку от Алеппо

Международная панорама
29 мая, 15:10 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

В бандах боевиков свыше 2 тыс. убитых и раненых, сообщает агентство SАNA

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев полностью блокировали форпост террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Мескена, в 100 км к востоку от Алеппо. Как сообщил агентству SАNA представитель командования ВС Сирии, правительственные силы на подступах к нему освободили 17 селений и ферм.

"В ходе проведенной операции войска нанесли большие потери бандам ИГ, в их рядах свыше 2 тыс. убитых и раненых", - отметил он. По информации представителя, выведены из строя семь танков, шесть бронемашин и 120 транспортных средств. Уничтожены также пять заминированных автомобилей, которые террористы пытались использовать во время своих атак. Сирийская авиация разбомбила 14 командных пунктов боевиков.

За последние три месяца правительственные войска вернули под свой контроль свыше 170 селений и ферм к востоку от Алеппо. Значительным успехом стало освобождение военного аэродрома Эль-Джарах, на подступах к нему было убито и ранено свыше 3 тыс. боевиков ИГ.

От Мескены идет шоссе в Табку - город у Евфратской ГЭС (160 км от Алеппо), который перешел под контроль "Сил демократической Сирии" (СДС). Курдские ополченцы и бойцы арабских племен, входящие в состав СДС, взяли его штурмом 10 мая после осады, продолжавшейся 50 дней. СДС оказывали поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США, кроме того, в военных действиях участвовали американские морские пехотинцы и спецназовцы, переброшенные из соседнего Ирака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
2
Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки
3
Прокуратура Польши подтвердила обнаружение в гробу жертвы крушения Ту-154 других останков
4
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
5
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
7
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
Темы дня
Загрузка...
Реклама