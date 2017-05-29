Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве

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БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю в связи с задержанием в московском аэропорту Домодедово депутата правящей Демократической партии социалистов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Черногории.
"В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД, там ему вручена нота протеста. Также было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов, незаконное задержание депутата, в ходе которого ему не были предоставлены элементарные условия, несмотря на его слабое здоровье", - говорится в заявлении представителя правительства страны.
Также послу было указано на "неприемлемое отношение к дипломату Черногории в России, которой первоначально запретили вступить в контакт с депутатом". "МИД ожидает, что будут выяснены причины, имея в виду, что в данном случае нарушено международное право и правила нормальной дипломатической коммуникации", - говорится в заявлении представителя правительства страны.
Председатель Скупщины (парламента) Черногории Иван Брайович также осудил задержание депутата Вуковича, назвав это нарушением дипломатических правил и прав человека.
Скупщина Черногории, несмотря на народные протесты, 28 апреля проголосовала за вступление страны в НАТО, руководство Черногории провело непопулярное в народе решение через парламент, отказавшись от референдума. Черногория официально станет членом НАТО 5 июня, когда состоится передача США, как хранителю Североатлантического договора, ратифицированного всеми странами НАТО протокола о вступлении этой страны.
Ранее черногорские СМИ сообщили, что депутат прозападной правящей Демократической партии социалистов Черногории Миодраг Вукович был задержан в воскресенье в московском аэропорту Домодедово и выдворен в понедельник первый рейсом в Тиват.
ТАСС не располагает комментариями от российской стороны.