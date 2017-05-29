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Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве

Международная панорама
29 мая, 15:43 дата обновления: 29 мая, 16:07 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Миодраг Вукович был задержан в Домодедове в минувшее воскресенье, в понедельник его выдворили из РФ

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Миодраг Вукович

Миодраг Вукович

© AP Photo/Risto Bozovic, архив

БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю в связи с задержанием в московском аэропорту Домодедово депутата правящей Демократической партии социалистов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Черногории.

"В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД, там ему вручена нота протеста. Также было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов, незаконное задержание депутата, в ходе которого ему не были предоставлены элементарные условия, несмотря на его слабое здоровье", - говорится в заявлении представителя правительства страны.

Также послу было указано на "неприемлемое отношение к дипломату Черногории в России, которой первоначально запретили вступить в контакт с депутатом". "МИД ожидает, что будут выяснены причины, имея в виду, что в данном случае нарушено международное право и правила нормальной дипломатической коммуникации", - говорится в заявлении представителя правительства страны.

Председатель Скупщины (парламента) Черногории Иван Брайович также осудил задержание депутата Вуковича, назвав это нарушением дипломатических правил и прав человека.

Скупщина Черногории, несмотря на народные протесты, 28 апреля проголосовала за вступление страны в НАТО, руководство Черногории провело непопулярное в народе решение через парламент, отказавшись от референдума. Черногория официально станет членом НАТО 5 июня, когда состоится передача США, как хранителю Североатлантического договора, ратифицированного всеми странами НАТО протокола о вступлении этой страны.

Ранее черногорские СМИ сообщили, что депутат прозападной правящей Демократической партии социалистов Черногории Миодраг Вукович был задержан в воскресенье в московском аэропорту Домодедово и выдворен в понедельник первый рейсом в Тиват.

ТАСС не располагает комментариями от российской стороны.

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