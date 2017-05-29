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Суд продолжит слушания по делу Януковича о госизмене 16 июня

Международная панорама
29 мая, 18:54 UTC+3

Решение было принято по просьбе адвоката Януковича Виталия Сердюка, который с начала июня уходит в отпуск до 15 июня

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КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева продолжит слушание по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, 16 июня. Такое решение коллегии судей объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"В заседании суда объявляется перерыв до 16 июня. Заседание продолжится в 9:00", - сказал он.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, такое решение было принято по просьбе адвоката Януковича Виталия Сердюка, который с начала июня уходит в отпуск до 15 июня.

Обвинение при этом настаивало на продолжении слушания сегодня. Однако суд посчитал, что защита Януковича не злоупотребляет отпусками и различными требованиями, поэтому пошла навстречу адвокату.

Сегодня на заседании суда защита экс-президента выступала против рассмотрения дела по сути. Как заявил Сердюк, обвинительный акт в отношении Януковича был составлен с нарушениями норм уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, защита считает, что экс-президент пока не имеет статуса подозреваемого, поскольку ранее ему не был надлежащим образом вручен обвинительный акт. Адвокаты также озвучили свои жалобы на бездействие следователя, в том числе связанные с организацией участия Януковича в процессе путем видеоконференции.

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