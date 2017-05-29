Норвегия ввела новые санкции против КНДР

ОСЛО, 29 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвегия ужесточила санкции, введенные скандинавским королевством против КНДР в 2006 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном норвежским МИД.

"Ядерные и ракетные испытания осуществляются Северной Кореей в нарушение резолюций ООН и представляют угрозу для мира и стабильности как в регионе, так и в мире", - говорится в сообщении ведомства.

Норвегия, которая не является членом ЕС, однако поддерживает ограничительные меры, введенные против КНДР Евросоюзом, запретила своим гражданам осуществлять инвестиции в металлургическую, металлообрабатывающую и аэрокосмическую отрасли промышленности КНДР. Кроме того, норвежским компаниям запрещено вкладывать деньги в отрасли, связанные с производством обычных вооружений. Помимо этого под запрет попало оказание северокорейским компаниям и частным лицам услуг, связанных с компьютерными системами, горнодобычей, нефтепереработкой и химической промышленностью.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне "враждебной политики" Вашингтона.

Ранее в этом месяце КНДР обратилась к государствам - членам ООН с призывом не осуществлять введенные против нее санкции Совета Безопасности ООН, пока их правомочность не будет рассмотрена на международном юридическом форуме. При этом выполнение странами решений СБ, предупредила северокорейская сторона, "будет воспринято как причастность к незаконному поведению, противоречащему международным нормам".