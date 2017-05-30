Кушнеру в Белом доме посоветовали не привлекать внимания из-за скандала вокруг спецсвязи

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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, которого обвиняют в ненадлежащих связях с представителями РФ, должен пока не привлекать к себе большого внимания. Именно это, как сообщил телеканал NBC, Кушнеру рекомендовали в Белом доме.
По сведениям его источников, ряд лиц в окружении советника посоветовали ему "залечь на дно" из-за нового скандала.
В пятницу газета Washington Post сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Ряд конгрессменов потребовал в связи с этим от советника объяснений, в том числе старший демократ в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, расследующем якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США, Адам Шифф.
Адвокат зятя Трампа Джейми Горелик ранее заявила, что ее клиент готов выступить перед членами Конгресса и рассказать им подробности своих встреч с представителями РФ.