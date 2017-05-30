Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кушнеру в Белом доме посоветовали не привлекать внимания из-за скандала вокруг спецсвязи

Международная панорама
30 мая, 0:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По данным источников NBC, ряд лиц в окружении советника и зятя президента США посоветовали ему "залечь на дно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, которого обвиняют в ненадлежащих связях с представителями РФ, должен пока не привлекать к себе большого внимания. Именно это, как сообщил телеканал NBC, Кушнеру рекомендовали в Белом доме.

По сведениям его источников, ряд лиц в окружении советника посоветовали ему "залечь на дно" из-за нового скандала.

В пятницу газета Washington Post сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Ряд конгрессменов потребовал в связи с этим от советника объяснений, в том числе старший демократ в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, расследующем якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США, Адам Шифф.

Адвокат зятя Трампа Джейми Горелик ранее заявила, что ее клиент готов выступить перед членами Конгресса и рассказать им подробности своих встреч с представителями РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
2
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
3
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
4
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
5
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
6
"Беспрецедентный удар стихии": ураган унес жизни 13 человек в Москве и области
7
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 140
Темы дня
Загрузка...
Реклама