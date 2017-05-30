Около 100 иностранцев въехали в РФ из Белоруссии, нарушив порядок безвизового въезда

МИНСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Правом пятидневного безвизового въезда в Белоруссию с 12 февраля нынешнего года воспользовались более 20 тысяч иностранных граждан, из которых около 100 человек в нарушение указа президента страны Александра Лукашенко выехали на территорию России. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Есть небольшая доля тех лиц, которые используют возможности указа, чтобы в последующем в нарушение его положений выехать из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Таких было около 100 человек", - отметил представитель МВД. "Мы знаем персональные данные всех этих лиц и в установленном порядке предпринимаем меры, чтобы в последующем эти лица не могли воспользоваться безвизовым въездом", - добавил Бегун.

Он проинформировал, что белорусская сторона работает с российскими коллегами в режиме онлайн. "Периодически направляем им списки нарушителей, которые убыли в Российскую Федерацию, и у нас налажено достаточно конструктивное взаимодействие", - сказал глава департамента. "Мы попытаемся выработать взаимоприемлемые механизмы контроля за пребыванием этой категории лиц, как на территории Беларуси, так и территории России", - отметил Бегун. При этом он заявил, что "если Россия желает усиливать какие-то аспекты миграционного контроля, то это их право".

В целом, по словам представителя МВД, большинство иностранцев соблюдают законодательство Белоруссии, прибывая с краткосрочными целями и выезжая с территории нашего государства". "Есть лица, которые в установленном порядке обращаются за продлением сроков пребывания", - отметил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии.

9 января нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП Национальный аэропорт Минск на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая все государства Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.

С 15 мая авиарейсы, прибывающие в Российскую Федерацию из Белоруссии и отправляющиеся в обратном направлении, были переведены в международные секторы (терминалы) российских аэропортов. В данном случае пограничный контроль для россиян и белорусов не предусмотрен, они лишь должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон, который необходимо сохранять по прибытии в Россию из Белоруссии. В Минске заявили, что Белоруссия не будет проводить пограничный контроль на внутренних авиарейсах с Россией.