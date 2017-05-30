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Вучич назвал "Великую Албанию" неосуществимой целью

Международная панорама
30 мая, 12:44 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

По словам избранного президента Сербии, Белград сделает все, чтобы помешать воплощению в жизнь этого проекта

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БЕЛГРАД, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Проект "Великая Албания" - неосуществимый, и Сербия сделает все, чтобы помешать его воплощению в жизнь. Об этом заявил премьер-министр и избранный президент Сербии Александар Вучич на итоговой пресс-конференции перед завершением своих премьерских обязанностей.

"Великая Албания" - неосуществимая цель. Мы приложим все усилия, чтобы она не осуществилась", - заявил он. По мнению Вучича, бесконечное повторение албанцами "сказки" о так называемой Великой Албании не имеет никаких перспектив.

"Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы претендуют на часть территории Греции, половину Македонии, Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.

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Персоны
Вучич, Александар
Страны
Сербия Албания
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