Около 600 тыс. жителей Мосула покинули свои дома с февраля

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ЖЕНЕВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Около 600 тысяч жителей западных районов Мосула покинули свои дома после начала в феврале операции по освобождению этой части города от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.
"С момента начала операции в западном Мосуле около 3,5 месяца назад в общей сложности около 600 тысяч человек покинули эту часть города", - сказал он.
"Поскольку военная операция начинает концентрироваться в Старом городе и соседних районах, правительство попросило гражданских лиц выйти из контролируемой ИГ зоны", - сообщил Ларке. "Многие так и поступили, - продолжил официальный представитель. - Мы полагаем, что в этом районе (Старом городе, западной части города и примыкающем к нему районе к северу) все еще остаются около 180 тыс. человек".
Кампания против ИГ в Мосуле - втором по величине города Ирака, более двух лет удерживаемом ИГ, началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале нового этапа кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.