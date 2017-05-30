Медведчук указал главе Минюста Украины на незнание минских соглашений

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КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Слова министра юстиции Украины Павла Петренко об освобождении осужденных в России националистов из организации УНА - УНСО (запрещена в РФ) в рамках минских соглашений свидетельствуют, что он либо не знаком с текстом документа, либо сознательно искажает факты.
Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.
"Николай Карпюк и Станислав Клых обвиняются в преступлениях, которые не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе. Оба они уже осуждены по законам РФ и отбывают наказание. Поэтому в данном случае не может быть и речи об обмене в формате "всех на всех", - сказал политик. Он подчеркнул, что заявление Петренко о шансе "вернуть этих ребят" на основании минских соглашений говорит либо "о его крайнем непрофессионализме, либо о сознательном манипулировании фактами".
"Судя по последним заявлениям министра юстиции Павла Петренко, он не имеет ни малейшего понятия о минском процессе и, по-видимому, относится к тем 70% украинских чиновников и политиков, которые минские соглашения "не читали, но осуждают", - подчеркнул Медведчук.
Политик отметил, что единственно возможный путь для освобождения указанных националистов - помилование, но на это должна быть воля президента России.
С декабря 1994 по январь 1995 года Карпюк и Клых, по данным Следственного комитета России, в составе банды на территории Чечни неоднократно принимали активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал их виновными и приговорил к тюремному заключению.