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Медведчук указал главе Минюста Украины на незнание минских соглашений

Международная панорама
30 мая, 14:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, мая. /ТАСС

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" также отметил, что 70% украинских чиновников и политиков соглашения "не читали, но осуждают"

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КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Слова министра юстиции Украины Павла Петренко об освобождении осужденных в России националистов из организации УНА - УНСО (запрещена в РФ) в рамках минских соглашений свидетельствуют, что он либо не знаком с текстом документа, либо сознательно искажает факты.

Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Николай Карпюк и Станислав Клых обвиняются в преступлениях, которые не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе. Оба они уже осуждены по законам РФ и отбывают наказание. Поэтому в данном случае не может быть и речи об обмене в формате "всех на всех", - сказал политик. Он подчеркнул, что заявление Петренко о шансе "вернуть этих ребят" на основании минских соглашений говорит либо "о его крайнем непрофессионализме, либо о сознательном манипулировании фактами".

"Судя по последним заявлениям министра юстиции Павла Петренко, он не имеет ни малейшего понятия о минском процессе и, по-видимому, относится к тем 70% украинских чиновников и политиков, которые минские соглашения "не читали, но осуждают", - подчеркнул Медведчук.

Политик отметил, что единственно возможный путь для освобождения указанных националистов - помилование, но на это должна быть воля президента России.

С декабря 1994 по январь 1995 года Карпюк и Клых, по данным Следственного комитета России, в составе банды на территории Чечни неоднократно принимали активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал их виновными и приговорил к тюремному заключению.

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