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Стерджен намерена добиться права на референдум о независимости Шотландии по итогам Brexit

Международная панорама
30 мая, 14:17 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

В манифесте Шотландской национальной партии, лидером которой является Никола Стерджен, говорится, что "у Шотландии должен быть выбор относительно ее будущего"

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ЛОНДОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Шотландия должна получить право провести референдум о независимости региона после того, как будут определены условия выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в предвыборной программе Шотландской национальной партии (ШНП), которая была представлена сегодня ее лидером и первым министром Шотландии Николой Стерджен.

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В представленном манифесте говорится, что референдум о независимости Шотландии может быть проведен "при завершении процесса Brexit". "Я считаю, что по итогам процесса Brexit, когда будут известны условия соглашения (с Евросоюзом), у Шотландии должен быть выбор относительно ее будущего: двигаться по наклонной Brexit вслед за Великобританией или стать независимой страной", - сказала лидер ШНП.

Стерджен выступает резко против сценария так называемого жесткого Brexit, при котором Шотландии придется покинуть единый европейский рынок против своей воли. По ее словам, одним из условий Эдинбурга при выходе Великобритании из Евросоюза является сохранение доступа Соединенного Королевства к рынку ЕС на текущих условиях. В связи с этим она ранее отметила, что "сейчас не время" проводить референдум о независимости региона, призвав дождаться объявления условий соглашения о выходе Великобритании из ЕС, которые будут известны на стыке 2018-2019 годов.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня. Переговоры о выходе из ЕС должны начаться через 11 дней после этого.

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