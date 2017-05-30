Трамп выразил недовольство отношениями между ФРГ и США

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство состоянием отношений США с Германией в области торговли и безопасности, которые, по его мнению, сейчас невыгодны для Америки, и пообещал исправить такое положение. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"У нас огромный торговый дефицит с Германий, плюс - они платят намного меньше, чем они должны, в бюджет НАТО и на военные цели, - отметил Трамп. - Очень плохо для США. Это положение изменится".

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 May 2017

По сообщению ряда СМИ, во время саммита "семерки" в Италии на прошлой неделе Трамп сказал, что Германия "ведет себя очень плохо" в сфере торговли. Представители Белого дома заявили, что президент США не говорил таких слов, но подтвердили, что он недоволен ситуацией в торговле США и ФРГ. Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье заявила, что на фоне раскола в рядах стран Группы семи Европа должна полагаться только на себя. Немецкие СМИ, в частности газеты Welt и Bild, трактовали эти высказывания так, будто канцлер больше не считает США надежным партнером.