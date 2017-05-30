МИД Приднестровья: Молдавия и Украина пытаются выдавить российских миротворцев из региона

КИШИНЕВ, 30 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев обеспокоен попытками Молдавии и Украины выдавить российских миротворцев из региона. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, комментируя недавнее решение Конституционного суда Молдавии, в котором российские "голубые каски" названы оккупантами.

"Своим вердиктом молдавские судьи навесили ярлык "оккупантов" на российских военных, а значит, и на миротворцев, остановивших кровавый конфликт 1992 года. Более того, Конституционный суд постановил, что власти Молдавии обязаны применять для защиты территориальной целостности любые меры, вплоть до военных. Подобные решения не только серьезно осложняют наши отношения, но и создают юридические предпосылки для дальнейших попыток слома действующей под эгидой России миротворческой операции", - считает министр.

Он подчеркнул, что власти Приднестровья считают российский контингент единственной надежной гарантией стабильности в регионе, а попытки слома миротворческой операции - особенно опасными сегодня, когда отношения между сторонами конфликта обострились и "прямо угрожают дестабилизацией". По словам Игнатьева, сегодня Кишинев совместно с Киевом пытаются осложнить работу военнослужащим РФ.

"Молдавские силовики систематически чинят различные препятствия ротации миротворческого контингента. Военные из РФ, направляющиеся к месту службы в Приднестровье, постоянно сталкиваются с запретами на въезд в Молдавию, психологическим давлением", - проинформировал представитель Тирасполя. Он отметил, что "эти действия идут вразрез с механизмами и правовыми рамками функционирования миротворческой операции". Со своей стороны, указал Игнатьев, Приднестровье делает все возможное, чтобы обеспечить российский контингент необходимыми ресурсами.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта по подписанному с Молдавией "Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Сегодня они несут службу в разделяющей стороны Зоне безопасности вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск, которая помогает обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняет склады с боеприпасами вблизи села Колбасна, оставшиеся после распада СССР. Их утилизация и вывоз были заблокированы Тирасполем в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.