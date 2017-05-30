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Директор по коммуникациям Белого дома подал в отставку

Международная панорама
30 мая, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Как сообщает ABC, Майкл Дубке подал в отставку еще 18 мая, однако решил продолжить исполнять свои обязанности до окончания первой зарубежной поездки президента США

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Директор по коммуникациям Белого дома Майкл Дубке подал в отставку. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, 47-летний Дубке подал в отставку еще 18 мая, однако решил продолжить исполнять свои обязанности до окончания первой зарубежной поездки президента США Дональда Трампа.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома фактически курирует всю публичную информационно- пропагандистскую политику американской администрации. С апреля 2015 года по 20 января 2017 года на этом посту находилась Джен Псаки. После инаугурации Трампа ее место занял Шон Спайсер, который до недавнего времени совмещал эту должность с работой пресс-секретаря главы государства, хотя обычно эти посты занимают два человека.

Дубке, основавший компанию Crossroads Media, был назначен Трампом на должность директора по коммуникациям 6 марта.

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