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В ФРГ задержан сириец, подозреваемый в подготовке теракта в Берлине

Международная панорама
30 мая, 16:12 дата обновления: 30 мая, 16:35 UTC+3

Беженец отправил своим родным сообщение, в котором прощался и заявлял, что будет бороться с "неверными"

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БЕРЛИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Полиция федеральной земли Бранденбург задержала 17-летнего беженца, которого подозревают в подготовке теракта в Берлине.

Об этом сообщило МВД региона.

Поводом для задержания стала информация о том, что беженец отправил своей родственнице сообщение, в котором попрощался с ней и заявил о намерении бороться с "неверными".

Согласно данным полиции, подросток "нелегально въехал в Германию в 2015 году и был зарегистрирован как соискатель статуса беженца". "С 2016 года он жил в приюте для несовершеннолетних беженцев в районе Укермарк и не попадал в поле зрения немецких спецслужб", - говорится в заявлении МВД Бранденбурга.

"Следственные мероприятия в отношении задержанного продолжаются", - добавили в полиции. 

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