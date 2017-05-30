В ФРГ задержан сириец, подозреваемый в подготовке теракта в Берлине

БЕРЛИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Полиция федеральной земли Бранденбург задержала 17-летнего беженца, которого подозревают в подготовке теракта в Берлине.

Об этом сообщило МВД региона.

Поводом для задержания стала информация о том, что беженец отправил своей родственнице сообщение, в котором попрощался с ней и заявил о намерении бороться с "неверными".

Согласно данным полиции, подросток "нелегально въехал в Германию в 2015 году и был зарегистрирован как соискатель статуса беженца". "С 2016 года он жил в приюте для несовершеннолетних беженцев в районе Укермарк и не попадал в поле зрения немецких спецслужб", - говорится в заявлении МВД Бранденбурга.

"Следственные мероприятия в отношении задержанного продолжаются", - добавили в полиции.