В ДНР ожидают разблокирования минских соглашений после встречи "нормандской четверки"

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ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. В провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) надеются, что вопрос имплементации минских соглашений станет на повестке для следующей встречи "нормандской четверки". Об этом заявила и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
"Мы надеемся, что на последующей встрече на более высоком уровне в нормандском формате все участники сосредоточатся на разблокировании сложных вопросов имплементации минских соглашений", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.
При этом Никонорова указала, что Киев не только не выполняет условия минских соглашений, но и пытается их переписать. "На заседаниях политической подгруппы мы наблюдаем фактически саботирование переговорного процесса. Киевом до сих пор не высказана официальная позиция, а дорожная карта по-прежнему рассматривается как способ переписать комплекс мер", - добавила она.
Политическая часть комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минска-2"), подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.
Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.