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Globo: президент Бразилии должен будет ответить на вопросы полиции

Международная панорама
30 мая, 23:23 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Как глава государства Мишел Темер имеет право не отвечать на вопросы следователей лично, а может передать им письменные ответы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер должен будет ответить на вопросы Федеральной полиции в рамках дела о коррупции, по которому глава государства проходит в качестве подозреваемого. Как сообщил телеканал Globo, соответствующее решение вынес судья Федерального верховного суда (ФВС) южноамериканской страны Эдсон Факин.

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Как глава государства Темер имеет право не отвечать на вопросы следователей лично, а может передать им письменные ответы. Он обязан сделать это в течение 24 часов с того момента, как эти вопросы будут ему направлены Федеральной полицией. Факин также постановил, что следователи должны завершить расследование в течение 10 дней.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На этом фоне несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции Бразилии, даже если Темер будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - имя нового национального лидера должен будет определить парламент. Всенародные выборы главы государства в любом случае состоятся не раньше конца 2018 года. Иное развитие событий возможно только при внесении поправок в основной закон страны.

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Темер, Мишел
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