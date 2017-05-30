США пока не приняли решение о выходе из Совета ООН по правам человека

ООН, 30 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. США пока не приняли решение о том, покинут ли Совет ООН по правам человека (СПЧ), который подвергают критике за чрезмерное внимание к политике Израиля. Об этом заявила сегодня журналистам постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли. Она сообщила, что собирается обсудить этот вопрос в ходе запланированного на начало июня визита в Женеву, где расположен СПЧ.

"Мы пока не приняли решение (о выходе из Совета - прим. ТАСС)", - сказала дипломат. "Одна из целей моей поездки - проанализировать ситуацию, поговорить с ними (с членами СПЧ) и посмотреть, есть ли у них какое-либо желание двигаться вперед, после чего мы примем решение", - добавила Хейли.

14 марта журнал Foreign Policy сообщил, что США могут покинуть Совет ООН по правам человека, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур. Издание привело выдержки из письма госсекретаря Рекса Тиллерсона правозащитным учреждениям, в котором утверждается, что в Вашингтоне скептически относятся к членству "в организации, в которой состоят такие государства, как Китай, Египет и Саудовская Аравия". Позднее на регулярном брифинге для журналистов исполняющий обязанности начальника пресс-службы ведомства Марк Тонер отказался комментировать переписку Тиллерсона, отметив, что видел статью Foreign Policy.

В том же месяце США отказались от участия в проходивших в СПЧ дебатах о ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях. Как заявила тогда Никки Хейли, дискуссии по этой теме подрывают авторитет этой структуры ООН, так как позволяют странам "отвлечься от собственных нарушений (прав человека) и сбиться на антиизраильскую пропаганду".

Как сообщили в постпредстве США при ООН, Хейли 5-10 июня посетит Швейцарию и Израиль. 6 июня она выступит в Совете по правам человека, а на следующий день "отправится в Израиль, где проведет встречи с израильскими и палестинскими лидерами, а также понаблюдает за операциями ООН в регионе".