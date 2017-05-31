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ABC: в Конгрессе США запросили информацию от еще одного экс-советника Трампа

Международная панорама
31 мая, 3:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Речь идет о Борисе Эпштейна, занимавшем до марта этого года должность специального помощника президента США, ответственного за связи с общественностью

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил запрос экс-советнику президента Дональда Трампа Борису Эпштейну о предоставлении информации в рамках проводимого расследования якобы имевшего место вмешательства РФ в прошлогодние американские выборы. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.

"Господин Эпштейн, как и многие другие, получил в предварительном порядке от спецкомитета по разведке Палаты представителей запрос о предоставлении информации", - говорится в распространенном заявлении одного из адвокатов экс-советника Трампа.

По его словам, речь идет о добровольном предоставлении информации. В связи с этим команда юристов Эпштейна связалась с комитетом с просьбой прояснить, данные какого характера требуются членам Конгресса. Как подчеркнули в ABC, законодатели, в частности, хотят расспросить Эпштейна о его роли в кампании Трампа.

34-летний Эпштейн являлся советником президентской кампании Трампа. После победы последнего на выборах он непродолжительное время занимал должность старшего советника переходной команды, а затем - директора по коммуникациям в президентском инаугурационном комитете. После этого Эпштейн был назначен специальным помощником президента, ответственным за связи с общественностью, однако покинул команду Трампа в марте этого года.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его помощникам связей с РФ. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

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