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Прокуроры просят допросить экс-президента Аргентины и ее детей по делу об отмывании денег

Международная панорама
31 мая, 5:06 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Также в суд для дачи показаний был вызван еще 21 человек, в том числе предприниматель Ласаро Баес, который уже находится под стражей по другому делу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские прокуроры Херардо Польисита и Игнасио Майкес попросили суд вызвать экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер и ее детей Максимо Киршнера и Флоренсию Киршнер на допрос по делу об отмывании денег. Об этом сообщил во вторник информационный портал прокуратуры.

Помимо экс-главы государства и ее детей, в суд для дачи показаний был вызван еще 21 человек, в том числе предприниматель Ласаро Баес, который уже находится под стражей по другому делу. Все они подозреваются в "отмывании денег, отягченном участием в сговоре".

Если суд одобрит ходатайство прокуроров, фигурантам дела предстоит ответить на вопросы, связанные с деятельностью компании Hotesur, владельцем которой является семья Киршнер. По мнению стороны обвинения, фирма использовалась для отмывания взяток.

Польисита и Майкес утверждают, что предприниматели, получавшие заказы от государства в годы правления Фернандес де Киршнер и ее покойного супруга, экс-президента Нестора Киршнера, платили за номера в отелях, принадлежавших Hotesur, однако не въезжали в них. Суд пока не предъявил официальные обвинения Фернандес де Киршнер по этому делу.

Всего в отношении экс-президента возбуждено три дела. Она обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

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