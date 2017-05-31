Прокуроры просят допросить экс-президента Аргентины и ее детей по делу об отмывании денег

AP: Трамп предлагает главам государств связываться с ним по мобильному телефонуМеждународная панорама 31 мая, 4:40
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мираСпорт 31 мая, 3:43
"Известия": бренд "Сделано в России" начнут продвигать в интернете на 11 языкахЭкономика и бизнес 31 мая, 2:37
Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкойСпорт 31 мая, 2:20
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с РоссиейМеждународная панорама 31 мая, 1:58
Путин: РФ будет проще работать с США, когда демократы признают победу ТрампаПолитика 31 мая, 0:47
Российские слаломисты начнут борьбу за медали на чемпионате Европы в СловенииСпорт 31 мая, 0:42
Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока раноПолитика 31 мая, 0:36
Путин назвал политику расширения НАТО близорукойПолитика 31 мая, 0:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские прокуроры Херардо Польисита и Игнасио Майкес попросили суд вызвать экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер и ее детей Максимо Киршнера и Флоренсию Киршнер на допрос по делу об отмывании денег. Об этом сообщил во вторник информационный портал прокуратуры.
Помимо экс-главы государства и ее детей, в суд для дачи показаний был вызван еще 21 человек, в том числе предприниматель Ласаро Баес, который уже находится под стражей по другому делу. Все они подозреваются в "отмывании денег, отягченном участием в сговоре".
Если суд одобрит ходатайство прокуроров, фигурантам дела предстоит ответить на вопросы, связанные с деятельностью компании Hotesur, владельцем которой является семья Киршнер. По мнению стороны обвинения, фирма использовалась для отмывания взяток.
Польисита и Майкес утверждают, что предприниматели, получавшие заказы от государства в годы правления Фернандес де Киршнер и ее покойного супруга, экс-президента Нестора Киршнера, платили за номера в отелях, принадлежавших Hotesur, однако не въезжали в них. Суд пока не предъявил официальные обвинения Фернандес де Киршнер по этому делу.
Всего в отношении экс-президента возбуждено три дела. Она обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.