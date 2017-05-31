Экс-глава China Telecom получил шесть лет тюрьмы за взятки в $550 тыс.

ПЕКИН, 31 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Суд средней ступени города Баодин (провинция Хэбэй, Северный Китай) приговорил бывшего председателя совета директоров одного из крупнейших телекоммуникационных операторов страны, компании China Telecom, Чан Сяобина к шести годам тюрьмы за взятки общей суммой в 3,7 млн юаней (около $550 тыс.). Как говорится в приговоре, ему также необходимо выплатить штраф в 500 тыс. юаней (около $72,9 тыс.), а все имущество подсудимого будет конфисковано в пользу государства.

Согласно решению суда, Чан Сяобин с 1998 по 2014 год во время нахождения на различных руководящих должностях в компаниях China Telecom и China Unicom использовал свое служебное положение в личных целях, а также оказывал содействие в получении прибыли действовавшим по его поручению юридическим лицам.

По материалам дела, бывший топ-менеджер активно сотрудничал со следствием, а также дал показания, которые позволили правоохранительным органам раскрыть преступления других лиц. Суд принял во внимание, что Чан Сяобин признал свою вину и раскаялся в содеянном, и по этой причине смягчил меру наказания. Подсудимый в зале суда выразил свое согласие с приговором, а также заявил, что не намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции.

27 декабря 2015 года Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о начале расследования в отношении председателя совета директоров China Telecom Чан Сяобина. Он получил этот пост в августе того же года и к тому времени не успел отработать на нем и полугода. Ранее с 2008 по 2015 год он занимал аналогичную должность в другом крупном китайском мобильном операторе - China Unicom.

Крупнейшими игроками на рынке связи в Китае являются компании China Mobile, China Unicom и China Telecom. China Mobile предоставляет услуги беспроводной и фиксированной связи более 806 млн абонентов и является крупнейшим по этому показателю мобильным оператором в мире, в то время как клиентская база его ближайшего конкурента на китайском рынке - China Unicom - составляет около 410 млн абонентов. China Telecom является третьим по объему рынка мобильным оператором Китая. Компания предоставляет услуги связи около 190 млн клиентов.

Кампания борьбы с коррупцией и другими преступлениями была развернута после прихода к власти в Китае в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.