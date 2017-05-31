Бывший глава Госстата КНР приговорен к пожизненному тюремному заключению за взятки

ПЕКИН, 31 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший глава Государственного статистического управления (ГСУ) Китая Ван Баоань приговорен судом средней инстанции города Чжанцзякоу (северная провинция Хэбэй) к пожизненному тюремному сроку за получение взяток в размере 153 млн юаней ($22,4 млн). Об этом сообщил информационный портал Sina.

Согласно оглашенному вердикту, власти конфискуют у бывшего чиновника все имущество с последующей передачей в государственные фонды.

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. На состоявшемся в ноябре того же года XVIII съезде КПК борьба с коррупцией и нарушениями дисциплины среди чиновников была объявлена одной из главных партийных и государственных задач. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.