Бывший глава Госстата КНР приговорен к пожизненному тюремному заключению за взятки

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ПЕКИН, 31 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший глава Государственного статистического управления (ГСУ) Китая Ван Баоань приговорен судом средней инстанции города Чжанцзякоу (северная провинция Хэбэй) к пожизненному тюремному сроку за получение взяток в размере 153 млн юаней ($22,4 млн). Об этом сообщил информационный портал Sina.
Согласно оглашенному вердикту, власти конфискуют у бывшего чиновника все имущество с последующей передачей в государственные фонды.
Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. На состоявшемся в ноябре того же года XVIII съезде КПК борьба с коррупцией и нарушениями дисциплины среди чиновников была объявлена одной из главных партийных и государственных задач. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.