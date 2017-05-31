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Додон рассчитывает обсудить в Петербурге с Путиным высылку дипломатов РФ из Молдавии

Международная панорама
31 мая, 14:34 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Президент Молдавии также подчеркнул, что страна "крайне нуждается в зарубежных инвестициях и в расширении экономического партнерства как с Востоком, так и с Западом"

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Михаил Почуев/ТАСС

КИШИНЕВ, 31 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что во время начавшегося визита в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном экономическом форуме, рассчитывает провести ряд встреч с руководством России и представителями деловых кругов.

"Уже запланирован ряд встреч с руководством РФ и бизнес-элитой многих стран. Второго июня выступлю на пленарном заседании форума. Также 2 июня состоится встреча с нашей диаспорой", - написал Додон на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что "Молдавия крайне нуждается в зарубежных инвестициях и в расширении экономического партнерства как с Востоком, так и с Западом".

Ранее глава Молдавии сообщил журналистам, что рассчитывает обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время предстоящей поездки на международный экономический форум в Санкт-Петербурге высылку российских дипломатов из республики.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата. Додон расценил эти действия правящей проевропейской коалиции и правительства Молдавии в отношении российских дипломатов как "провокацию с целью сорвать восстановление стратегического партнерства между двумя странами" и призвал руководство России "не поддаваться" на нее.

В Москве заявили, что пока не определились с конкретными ответными мерами.

Молдавия должна принять единое решение относительно высылки российских дипломатов, говорить об ответе России на эти действия пока рано, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Кишиневе "ведутся ожесточенные внутриполитические дебаты относительно того, что происходит".

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