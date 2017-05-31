Глава МИД Замбии пригласил Лаврова посетить страну

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Замбии Гарри Калаба пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить республику.

"Благодарю вас за плодотворные переговоры, - сказал он. - Также хочу пригласить вас посетить Замбию с визитом в ближайшем будущем в рамках нашего общего желания укреплять отношения между Россией и Замбией".