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Глава МИД Замбии пригласил Лаврова посетить страну

Международная панорама
31 мая, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Гарри Калаба также поблагодарил своего российского коллегу за "плодотворные переговоры"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Замбии Гарри Калаба пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить республику.

"Благодарю вас за плодотворные переговоры, - сказал он. - Также хочу пригласить вас посетить Замбию с визитом в ближайшем будущем в рамках нашего общего желания укреплять отношения между Россией и Замбией".

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