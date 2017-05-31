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Суд в Индии рекомендовал ужесточить наказание за убийство коров до пожизненного заключения

Международная панорама
31 мая, 15:52 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Суд также объявил корову национальным животным страны

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Высокий суд индийского штата Раджастхан вынес вердикт, рекомендующий объявить корову национальным животным, а также ужесточить наказание за ее убийство с трех лет заключения до пожизненного.

Пока не ясно, как отнесется к решению Высокого суда Раджастхана Верховный суд Индии.

В последнее по всей стране действуют группы "защитников коров", которые избивают и даже лишают жизни людей, которые, по их мнению, убивают коров - это животное у индуистов считается священным.

Власти выступают против подобного самосуда и усиливают запреты на законодательном уровне. Подготовлен законопроект, запрещающий по всей стране продажу крупного рогатого скота на мясо - его можно приобретать только для сельхозработ (пахать на коровах и быках или использовать их для перевозки грузов не запрещено) или для производства молока.

Это решение уже вызвало недовольство в ряде штатов, в частности в Керале и Западной Бенгалии, где разрешен убой крупного рогатого скота. Эти штаты превратились в общенациональные центры производства мяса, которое едят многие представители мусульманской и христианской общин Индии.

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