Guardian: эксперты не исключают, что террорист в Манчестере мог действовать в одиночку

Президент Молдавии возложил вину за высылку молдавских дипломатов на правительствоМеждународная панорама 31 мая, 17:11
Петербургский международный экономический форум. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 17:06
Суд взыскал 2,2 млн рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследованиеПроисшествия 31 мая, 16:56
Москва примет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги-2019Спорт 31 мая, 16:54
Медведев: желание Ковальчука играть на ОИ является предпосылкой к контракту со СКАСпорт 31 мая, 16:53
История ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:53
Александр Карелин презентовал спортивную программу ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 16:45
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон гратаПолитика 31 мая, 16:39
Крупнейшие сделки на ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Террорист Салман Абеди мог действовать в одиночку при совершении теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека. К такому выводу пришли эксперты антитеррористического подразделения полиции северо-западной Англии, изучившие передвижение террориста с 18 до 22 мая, когда им был совершен теракт на манчестерском стадионе.
"Наше расследование свидетельствует о том, что Абеди сам закупил большую часть основных компонентов, - цитирует газета The Guardian главу антитеррористического подразделения Рассела Джексона. - Становится очевидным, что большинство совершенного им за последние четыре дня - от прибытия в страну до страшной вылазки - было предпринято в одиночку".
Большинство данных о действиях Абеди было, по словам Джексона, получено путем "кропотливой работы по выяснению последних передвижений Абеди".
Тем не менее, как указал эксперт, по-прежнему "под стражей находится ряд лиц, и мы попытаемся продлить срок задержания некоторых из них для того, чтобы понять, что произошло и было ли оказано террористу содействие".
Ранее полиция без предъявления обвинений освободила из- под стражи трех человек, которых до того подозревали в причастности к совершению теракта в Манчестере.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.