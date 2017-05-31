Guardian: эксперты не исключают, что террорист в Манчестере мог действовать в одиночку

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Террорист Салман Абеди мог действовать в одиночку при совершении теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека. К такому выводу пришли эксперты антитеррористического подразделения полиции северо-западной Англии, изучившие передвижение террориста с 18 до 22 мая, когда им был совершен теракт на манчестерском стадионе.

"Наше расследование свидетельствует о том, что Абеди сам закупил большую часть основных компонентов, - цитирует газета The Guardian главу антитеррористического подразделения Рассела Джексона. - Становится очевидным, что большинство совершенного им за последние четыре дня - от прибытия в страну до страшной вылазки - было предпринято в одиночку".

Большинство данных о действиях Абеди было, по словам Джексона, получено путем "кропотливой работы по выяснению последних передвижений Абеди".

Тем не менее, как указал эксперт, по-прежнему "под стражей находится ряд лиц, и мы попытаемся продлить срок задержания некоторых из них для того, чтобы понять, что произошло и было ли оказано террористу содействие".

Ранее полиция без предъявления обвинений освободила из- под стражи трех человек, которых до того подозревали в причастности к совершению теракта в Манчестере.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.