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Guardian: эксперты не исключают, что террорист в Манчестере мог действовать в одиночку

Международная панорама
31 мая, 16:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, мая. /ТАСС

Глава антитеррористического подразделения Рассел Джексон отметил, что Салман Абеди сам закупил большую часть основных компонентов

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ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Террорист Салман Абеди мог действовать в одиночку при совершении теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека. К такому выводу пришли эксперты антитеррористического подразделения полиции северо-западной Англии, изучившие передвижение террориста с 18 до 22 мая, когда им был совершен теракт на манчестерском стадионе.

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"Наше расследование свидетельствует о том, что Абеди сам закупил большую часть основных компонентов, - цитирует газета The Guardian главу антитеррористического подразделения Рассела Джексона. - Становится очевидным, что большинство совершенного им за последние четыре дня - от прибытия в страну до страшной вылазки - было предпринято в одиночку".

Большинство данных о действиях Абеди было, по словам Джексона, получено путем "кропотливой работы по выяснению последних передвижений Абеди".

Тем не менее, как указал эксперт, по-прежнему "под стражей находится ряд лиц, и мы попытаемся продлить срок задержания некоторых из них для того, чтобы понять, что произошло и было ли оказано террористу содействие".

Ранее полиция без предъявления обвинений освободила из- под стражи трех человек, которых до того подозревали в причастности к совершению теракта в Манчестере.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

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