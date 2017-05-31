Жительницу Берлина приговорили к штрафу за оскорбление беженцев в Facebook

БЕРЛИН, 31 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Жительницу Берлина Аннелизу Б. приговорили к денежному штрафу в размере 1350 евро по обвинению в разжигании межнациональной розни. Ее вина заключалась в том, что на своей страничке в Facebook она опубликовала пост с нецензурными оскорблениями в адрес беженцев, сообщила газета Bild.

Женщина утверждает, что увидела на стороннем ресурсе некую фотографию, которую сочла смешной, и поставила отметку "мне нравится". Автоматически запись скопировалась на ее страничку в социальной сети. О том, что под картинкой был текст с нецензурным содержанием, она якобы не знала и даже не прочитала его. В конечном итоге в суд на нее подали другие пользователи Facebook, пишет Bild.

"Я просто поставила отметку "мне нравится" под фотографией. А текст, который был под фото, писала не я. Я его даже не читала", - заявила Аннелиза Б. в ходе слушаний в административном суде берлинского района Тиргартен. По ее словам, она интересуется политикой и нередко вступает в дискуссии в социальных сетях на острые темы. Однако тут она якобы попросту не доглядела. "Мне очень жаль", - раскаялась она.

"У всего есть границы, и вы их переступили", - заявила со своей стороны судья, мотивируя решение о денежном штрафе.

В настоящее время пост в соцсети удален, его содержание не разглашается.