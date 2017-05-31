В Раде подготовлен законопроект о 50-процентной квоте на украинский язык в печатных СМИ

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КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Верховная рада намерена ввести квоту в размере 50% на использование украинского языка в печатных средствах массовой информации. О наличии соответствующего законопроекта сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в интервью изданию "Лига".
"У нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ", - сообщила Сюмар.
В то же время она отметила, что в ситуации с квотами для печатных СМИ государству необходимо идти не путем запрета, а стимулирования. В этой связи Сюмар предложила сделать "для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению".
В ноябре 2016 года украинский парламент принял закон о языковых квотах, согласно которому доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35% от общего эфирного времени. Телерадиокомпании также обязаны обеспечивать не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке. За невыполнение нормы предполагается штраф в размере пяти процентов от общей суммы лицензионного сбора. Контроль за выполнением данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.
На прошлой неделе, 23 мая, Рада также приняла закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. А позже в тот же день вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил принять закон, предусматривающий квоты для иностранных языков.