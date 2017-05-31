Оппозиционер: Россия ввела наиболее мягкие из возможных контрмер в отношении Черногории

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российская Федерация в ответ на русофобскую политику властей Черногории ввела наиболее мягкие из возможных контрмер. Очень важно, что ответные санкции России ударили не по простому народу, а по политикам, принимавшим антироссийские решения, заявил ТАСС один из лидеров черногорской оппозиции Милан Кнежевич.

"Причина в том, что официальная Черногория, присоединяясь к санкциям Евросоюза в отношении России, ввела запрет на въезд в Черногорию большому числу российских политиков и официальных лиц. После вступления Черногории в НАТО без принятия этого решения на референдуме и после все более жестких нападок представителей власти Черногории на Российскую Федерацию и ее государственную политику я считаю, что то, что сделала Россия, представляет собой еще самый мягкий вид контрмер", - заявил представитель оппозиционного "Демократического фронта".

По мнению Кнежевича, очень важно, что контрсанкции России направлены не против простого народа, а против представителей элиты, принимавших антироссийские решения. "Очень важно, что контрмеры, которые были бы направлены на туризм, чартерные рейсы, экономику представляли бы огромную проблему для черногорского народа, а не для черногорской элиты. Важно, что в России учли это", - подчеркнул политик.

Своими решениями черногорская власть портит отношения между черногорцами и россиянами, уверен Кнежевич. "Я верю, что приезд российских туристов в интересах черногорских граждан и даже официальной Черногории, и думаю, что российские туристы не имели бы никаких проблем в Черногории. Между тем русофобская политика, которую демонстрирует государственная верхушка Черногории, неприятна и может оттолкнуть значительное число россиян от посещения Черногории. Власть Черногории движется в направлении ухудшения отношений с Россией, что может влиять на российских туристов, я считаю, что проблема здесь в черногорской власти, а не в России", - сказал он.

Запрет на въезд черногорскому депутату...

29 мая МИД республики вручило ноту протеста послу РФ в Черногории Сергею Грицаю "в связи с задержанием" депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово. Как сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в Черногории, черногорский депутат Миодраг Вукович не был допущен на территорию России, поскольку находится в санкционном списке РФ, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.

В мае 2014 года Черногория вслед за странами - членами Евросоюза ввела санкции в отношении России, а затем неоднократно их продлевала.

... и лидерам Черногории

Ранее черногорская газета "Победа" со ссылкой на источники в МИД Черногории, "близкие к российской дипломатии", сообщила, что действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также ряд черногорских политиков находятся в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям. Источник издания утверждает, что в нем также находятся 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО. Список содержит минимум 70 человек, утверждает источник издания.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Россия, в отличие от ЕС и США, не публикует списки иностранцев, которым запрещен въезд на ее территорию. В Москве это объясняют защитой личных данных.

Пресс-секретарь посольства РФ в Черногории Елизавета Борисова заявила ТАСС, что любые попытки "формирования" списков нежелательных в России лиц из числа граждан Черногории не имеют под собой основы.

Голосование о вступлении в НАТО

Скупщина Черногории, несмотря на народные протесты, 28 апреля проголосовала за вступление страны в НАТО, руководство республики провело непопулярное в народе решение через парламент, отказавшись от референдума. Многие депутаты во время заседания парламента 28 апреля в Цетине заявляли о своих "теплых чувствах к России", однако голосовали за вступление в Североатлантический альянс, объясняя свое решение "сложившейся ситуацией". По утверждениям черногорской прессы, все проголосовавшие за вступление в НАТО попали в черный список нежелательных в России лиц.

Черногория официально станет членом военно- политического блока 5 июня, когда состоится передача США как хранителю Североатлантического договора ратифицированного всеми странами НАТО протокола о вступлении в альянс этой страны.