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В Сирии коалиция во главе с США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ

Международная панорама
1 июня, 3:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Боевики использовали созданный в 2014 году портал, чтобы объявлять о своей ответственности за теракты по всему миру

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли удар по провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в результате которого был ликвидирован создатель интернет-портала террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По данным американской организации SITE Intelligence Group (Эс-ай-ти-и интеллидженс груп), ведущей наблюдение за деятельностью экстремистов в интернете, портал был создан в 2014 году, и с тех пор боевики ИГ использовали его, чтобы объявлять о своей ответственности за теракты по всему миру.

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