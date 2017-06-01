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Бывший замгубернатора китайской провинции Гуандун получил пожизненный срок за взятки

Международная панорама
1 июня, 5:47 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Бывший чиновник навсегда лишается права занимать государственные должности, все его имущество подлежит конфискации

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ПЕКИН, 1 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший заместитель губернатора провинции Гуандун (Южный Китай) Лю Чжигэн приговорен народным судом средней инстанции города Наньнин (Гуанси-Чжуанский автономный район) к пожизненному тюремному сроку за получение взяток в размере 9,8 млн юаней ($1,4 млн). Об этом сообщил информационный портал Sina.

Согласно вердикту, бывший чиновник навсегда лишается права занимать государственные должности, все его имущество подлежит конфискации. Подсудимый согласился с озвученным приговором, не став подавать апелляцию.

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. На состоявшемся в ноябре того же года XVIII съезде КПК борьба с коррупцией и нарушениями дисциплины среди чиновников была объявлена одной из главных партийных и государственных задач. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.

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