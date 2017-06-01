СМИ: правящая партия Японии предлагает оснастить ВС крылатыми ракетами

ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Совет по проблемам обеспечения безопасности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии выступил за проработку вопроса о приобретении крылатых ракет и других средств нанесения удара по базам потенциального противника в случае конфликта. Такая рекомендация содержится в проекте доклада, подготовленного этой структурой, сообщает газета Mainichi Shimbun. Ранее за приобретение крылатых ракет выступила также группа депутатов парламента от ЛДП, связанных с военно-промышленным комплексом.

Составители нынешнего проекта доклада, по данным Mainichi Shimbun, выступили также за резкое усиление японской противоракетной обороны. Конкретно речь идет о запуске спутников раннего предупреждения, которые должны взять под круглосуточный контроль ракетные базы КНДР. Сейчас Токио получает первичную информацию о пусках ракет Пхеньяном от Вашингтона.

Совет активно поддержал также решение правительства Японии изучить вопрос о развертывании в стране противоракетных комплексов Aegis Ashore - наземного варианта системы Aegis, которой уже оснащены шесть ракетных эсминцев ВМС страны. На закупки Aegis Ashore, по данным печати, может быть затрачено примерно 80 млрд иен (около $717,5 млн), а на их реальное размещение потребуется более пяти лет.

Аegis Ashore - многофункциональная боевая информационно- управляющая система слежения и наведения, которая призвана сбивать баллистические ракеты противника в средней части траектории их полета за пределами атмосферы. Она должна дополнить и укрепить имеющуюся в Японии систему ПРО, которая состоит из кораблей с комплексами Aegis и наземных мобильных установок Patriot PAC-3.

В то же время Токио сейчас в силу добровольно наложенных на себя ограничений не имеет наступательных вооружений типа баллистических и крылатых ракет, бомбардировщиков большой дальности, авианосцев. В области такого потенциала Япония полностью полагается на своего единственного военного союзника - США. Совет по проблемам обеспечения безопасности в правящей ЛДП предлагает пересмотреть подобный подход и добиться в этом понимания от Вашингтона.